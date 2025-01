In 2024 heeft Venezuela export naar Curaçao, Aruba en Bonaire fors verhoogd

De vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel van de Venezolaanse havenstad La Vela de Coro heeft een balans gepresenteerd van de exportcijfers vanuit de haven in de gemeente Colina, in de staat Falcón naar Curaçao, Aruba en Bonaire tijdens 2024. De cijfers laten een stijging van 31,55 procent zien in vergelijking met 2023. In 2024 bedroeg de totale export 3.427 ton, waarvan 68,77% bestemd was voor het eiland Curaçao, goed voor een totaal van 2.357 ton. Voor het eiland Aruba ging het om 31,22%, wat neerkomt op 1.070 ton.

Vicevoorzitter Juan Gotopo gaf aan dat ze voor 2025 een verdere stijging van 24% verwachten qua export vanuit La Vela naar de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden.