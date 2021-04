In afgelopen 24 uur geen corona patiënt overleden

Op Curaçao is donderdag voor het eerst in weken niemand overleden die was besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die de overheid gisteren bekend heeft gemaakt. Het dodenaantal van het aantal corona patiënten blijft daarmee op 108 staan. Er liggen nu 55 mensen in het ziekenhuis op Curaçao die zijn besmet met het corona virus, 28 daarvan liggen op de intensive care. Vier corona patiënten liggen nog op de ic op Aruba. Er zijn 608 mensen getest, daarvan bleken 19 corona te hebben. Dat is een ‘positivity rate’ van 3,1%. In totaal 97 mensen zijn genezen verklaard. Het aantal geregistreerde actieve besmettingen is daarmee gezakt naar 530.