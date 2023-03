Inflatie neemt verder toe

De prijzen op Curaçao zijn in december met 0,6 procent gestegen in vergelijking met november. Dat blijkt uit de meest recente CBS-cijfers. Het inflatiecijfer nam zelfs met 7,4 procent toe. Vooral de categorieën vervoer en communicatie stegen flink in prijs met 3,3 procent. Ook voedingsmiddelen waren bijna een procent duurder dan de maand daarvoor. Elektriciteit daarentegen was een stuk goedkoper in december. Deze daalde zo’n tien procent. Ook water daalde in prijs.