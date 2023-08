Instortend gebouw in Punda gaat onder de sloophamer

Een bouwvallig gebouw in Punda vormt een gevaar voor passanten. Het ministerie van VVRP heeft opdracht gegeven om het pand op de hoek van de Keukenstraat en de Sommelsdijkstraat te slopen. Volgens deskundigen is het gebouw niet meer te redden en kan het niet worden gerestaureerd. Bovendien is het geen beschermd monument. Dat de overheid nu maatregelen neemt is vanwege de nalatigheid van de eigenaren. Het ministerie heeft hen eerder gevraagd om passende maatregelen te treffen. Daar hebben ze geen gehoor aan gegeven. De sloopkosten worden op hen verhaald.