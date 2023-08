Gisteren werd er een controle uitgevoerd in de ronde markt in Punda. Dit keer werd er gekeken naar namaakgoederen. Zes winkels werden betrapt op het verkopen van nepartikelen van de merken Nike, Cartier en Calvin Klein. Meer dan duizend spullen zijn in beslag genomen. Ook wacht de winkeliers een flinke boete. Beeld: Extra