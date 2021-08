Integriteit medewerkers Openbare Werken onderzocht

Het Ministerie van VVRP heeft een integriteitsonderzoek gestart naar bepaalde medewerkers van Openbare Werken. Zo schrijft de Amigoe. Volgens het ministerie is het onderzoek gestart naar aanleiding van klachten over de integriteit van die medewerkers. Het ministerie van VVRP benadrukt in een verklaring dat het onderzoek zal plaatsvinden op basis van het principe “onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen”. Om wat voor klachten het precies gaat is niet bekend gemaakt door het ministerie. Volgens de Amigoe zou het gaan om klachten van aannemers die opmerkten dat er flink wat misgaat bij aanbestedingen. De betreffende medewerkers zouden daarbij bepaalde aannemers een voorkeursbehandeling geven voor bepaalde opdrachten.