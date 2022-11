‘Integriteitsbeleid KPC op de schop’

Het huidige integriteitsbeleid van het politiekorps moet op de schop. Tal van maatregelen ontbreken. Zo worden er geen integriteitstrainingen verzorgd. Ook worden er geen controles uitgevoerd op de werkplekken. Terwijl dit wel zou moeten. Dat concludeert de Raad voor de rechtshandhaving naar aanleiding van een onderzoek. Het politiekorps moet meer doen aan preventie. Op die manier kan ongewenst gedrag in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Ook het sanctiebeleid moet transparanter. Nu gaat het steeds mis omdat de minister van Justitie niet op tijd een besluit neemt over disciplinaire straffen. In de praktijk blijkt dat daardoor sommige vergrijpen zonder consequenties blijven omdat er geen disciplinaire straf wordt opgelegd.

Schending van integriteit door politieambtenaren doet afbreuk aan de goede naam en de betrouwbaarheid van het politiekorps. De korpsleiding is gestart met enkele trajecten om het integriteitsbeleid te verbeteren. Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com