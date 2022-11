Portugese oorlogsschepen gesignaleerd

Er zijn weer Portugese oorlogsschepen langs de zuidkust gesignaleerd. Strandbezoekers moeten alert zijn op deze beruchte- en gevreesde kwal. Al is het eigenlijk geen echte kwal, maar een siphonophora, een kolonie van individuele poliepen. Bij windstil weer steekt het Portugees oorlogsschip bijna volledig met zijn vlag of zeil boven het wateroppervlakte uit. Op afstand lijkt het op een langwerpige en doorschijnende ballon met roze en blauwe reflecties. Een steek van het Portugees Oorlogsschip is niet per definitie dodelijk. Het gif van de kwal kan ervoor zorgen dat je spieren verlamd kunnen raken. Als dat met de hartspier gebeurt, ontstaat een hartaanval. Dit kan uiteraard ook met andere spieren gebeuren.