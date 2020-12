 Intern onderzoek naar agenten

De Curaçaose politie is een intern onderzoek begonnen naar de gedragingen van twee agenten. Het gaat om twee mannen die ervan worden verdacht seksueel contact te hebben gezocht met een ongedocumenteerde, Venezolaanse vrouw die zat opgesloten in de barakken. De politie maakt niet bekend wat er precies is gebeurd, volgens de Vigilante zouden de agenten hebben gezoend met de vrouw. Gedurende het onderzoek mogen de agenten gedurende het onderzoek geen politiebureau betreden. In de media wordt ook gemeld dat de agenten de vrouw zouden hebben aangeboden om te ontsnappen.

Het onderzoek naar de agenten wordt uitgevoerd door de Dienst Interne Zaken van de politie, onder toezicht van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek is enkele dagen geleden begonnen.