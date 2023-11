Investeringsmaatschappij HAL kondigt vertrek uit Curaçao aan

De hoofdzetel van HAL Holding verhuist vanaf april volgend jaar naar Nederland. Momenteel is die gevestigd op Curaçao. De Nederlandse investeringsmaatschappij is eigenaar van Boskalis, het Financieele Dagblad en grootaandeelhouder in CoolBlue. De holding neemt de kritiek op belastingontwijking serieus, vandaar deze move. Een gevolg van de verhuizing is dat de HAL vanaf 1 april vennootschapsbelasting moet betalen in Nederland. Ook over dividenden zullen de aandeelhouders 15 procent belasting moeten betalen. Dat pakt nadeliger uit voor de aandeelhouders. Curaçao heft namelijk geen belasting op winsten die bedrijven in het buitenland realiseren. Volgens HAL is de verhuizing van de hoofdzetel naar Rotterdam logisch, omdat het bedrijf vooral actief is in Nederland.