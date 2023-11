Latam start zaterdag met luchtlijn tussen Aruba en Lima

Aruba krijgt vanaf zaterdag een verbinding met de Peruaanse hoofdstad Lima. LATAM Airlines start een lijndienst die drie keer per week wordt uitgevoerd. De luchtvaartmaatschappij vliegt elke donderdag, zaterdag en zondag. Een retourtje begint bij 185 dollar. Deze nieuwe route past in de diversificatiestrategie van de Arubaanse toerismeautoriteit om het marktaandeel te vergroten in Zuid-Amerika. Bovendien is de luchthaven van Lima een hub voor toeristen uit Brazilië, Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay. Toeristen uit deze gebieden staan bekend om hun langere verblijfsduur en hogere uitgaven op de bestemming.

Gelabeld als aruba Latam Lima Peru toerisme zuid-amerika