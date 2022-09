Ipko gaat morgen van start

Een delegatie van de Staten is in Nederland. Morgen gaat het Ipko van start in Den Haag. Het overleg tussen de parlementen binnen het Koninkrijk duurt tot en met vrijdag. De delegaties vergaderen onder leiding van Mariëlle Paul. Zij is de voorzitter van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. De onderwerpen in dit Ipko zijn het ongevraagde advies van de Raad van State over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht, maar ook de consensusrijkswetten. Ook een voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen, samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, kolonialisme en slavernijverleden zullen de revue passeren. De delegaties leggen donderdag een werkbezoek af aan de Floriade en de Boerderij van de toekomst. Het Ipko wordt vrijdag afgesloten met de ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie. Vandaag hielden de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een tripartiet overleg.

De openbare bijeenkomst in de Eerste Kamer – op dinsdag 27 september 10.00-12.00 uur (NL tijd) – is via de livestream te volgen.

De beraadslagingen die in de Tweede Kamer plaatsvinden, zijn te volgen via de livestream van de Tweede Kamer. Het gaat om de volgende tijdstippen: