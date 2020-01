Isla-medewerkers krijgen volgende week eerste bedrag

De voormalige werknemers van Refineria Isla krijgen een eerste deel van de afgesproken afvloeiingsregeling zodra er een tax ruling is ontvangen van de Belastingdienst. Dat blijkt uit een akkoord van de vakbonden. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De bonden rekenen er op dat de oud-werknemers in de eerste week van februari een eerste bedrag zullen ontvangen.