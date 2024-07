Kosten TWO vorig jaar gestegen

De Tijdelijke Werkorganisatie heeft het jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de TWO 19,7 miljoen euro heeft uitgegeven voor de uitvoering van de Landspakketten. In 2022 was dit 5,5 miljoen euro lager, namelijk 14,2 miljoen. Het geld ging zowel naar de financiering van projecten als naar de kosten voor medewerkers van de organisatie, andere Nederlandse vakdepartementen en experts die worden ingeleend of ingehuurd voor specifieke projecten. 2023 was het derde jaar dat Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland samenwerkten aan de implementatie van de Landspakketten. Het jaar stond in het teken van de nieuwe onderlinge regeling Samenwerking bij Hervormingen, de overgang van onderzoek naar implementatie en, bovenal, van synergie creëren.

Curaçao

Voor Curaçao is in 2023 5,8 miljoen euro aan reguliere programma-uitgaven gedaan. De voornaamste uitgaven waren 0,7 miljoen voor de uitvoering van de Roadmap Financieel Beheer, 0,9 miljoen voor de implementatie van M365 bij de Curaçaose overheid, 0,3 miljoen aan directe ondersteuning van het programma verbeteren functioneren overheid, en 1,4 miljoen voor het programma Grond en Vastgoed.

Scholen

In het kader van het Landspakket heeft Nederland in totaal 30 miljoen euro toegezegd voor het onderhoud aan schoolgebouwen op Curaçao. Hier is in 2023 6,8 miljoen van beschikbaar gesteld. In 2022 was dit 10,5 miljoen. De onderhoudswerkzaamheden aan de eerste groep scholen zijn inmiddels afgerond.