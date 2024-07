Bijna driekwart van Girolening afbetaald

Gi-Ro Settlement Holding heeft goed nieuws voor het land Curaçao. De afbetaling van de lening voor de afwikkeling van de Girobank is voor bijna driekwart afbetaald. Van de 170 miljoen gulden staat nog 49 miljoen open. Daarmee overtreft GI-Ro Settlement alle verwachtingen. Het land ging aanvankelijk uit van een aflossing van 11,3 miljoen per jaar. Daar zitten ze ruim boven. Doel is zoveel mogelijk van de Girobank vorderingen te innen. Op die manier kunnen spaarders met meer dan 1,2 miljoen bij de Girobank weer bij hun geld. Op dit moment zijn hun rekeningen ‘bevroren’.