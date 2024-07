Calmes zet strijd tegen homohuwelijk door

Rennox Calmes geeft zich nog niet gewonnen in zijn strijd tegen de invoering van het homohuwelijk. De parlementariër zet zijn plannen door om de staatsregeling te wijzigen. Hij wil een artikel toevoegen waarin expliciet staat dat het huwelijk enkel gesloten kan worden tussen een man en een vrouw. Op 12 juli stelde de Hoge Raad in Den Haag dat homokoppels op Aruba en Curaçao ook kunnen trouwen. Het Statenlid van eenmansfractie Trabou pa Kòrsou ziet deze uitspraak als Nederlandse inmenging. Volgens hem weten de rechters niets over de cultuur en de normen en waarden op de eilanden.

De Arubaanse regering heeft direct na de uitspraak gezegd het vonnis te respecteren. Op Curaçao wordt het vonnis ook opgevolgd. De eerste lgbt-koppels hebben zich al gemeld bij Kranshi en zijn in ondertrouw gegaan.

Calmes’ wetsvoorstel zou op 19 juni in de Centrale Commissie van de Staten worden behandeld. De vergadering werd geschorst omdat de Statenvoorzitter eerst advies wilde inwinnen over de procedures die gevolgd moeten worden. Zo verplicht het Statuut dat de gevoelens van de rijksministerraad eerst gehoord moeten worden. Een aanpassing van de staatsregeling vereist een tweederde meerderheid.