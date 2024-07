Meer dan de helft van de SEH-gevallen zonder verwijzing

Afgelopen mei heeft de Spoedeisende Hulp ruim 18 honderd (1811) patiënten behandeld. Meer dan de helft van de gevallen, zo’n 56 procent, kwam zonder een verwijzing van de huisarts. Dat is hoog, aangezien de Huisartsenpost (HAP) is opgericht om de druk op de Spoedeisende Hulp te verlagen. Dat meldt het CMC in zijn meest recente overzicht. In de meeste gevallen hebben patiënten een verwijzing van de huisarts nodig. Slechts bij duidelijke spoedgevallen kunnen mensen direct langskomen bij de Spoedeisende Hulp. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Het CMC verwacht dat het aantal ‘self refferals’ op de korte termijn daalt.