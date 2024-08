Jachten in Spaanse Water ‘leveren weinig op’

De jachten die voor het orkaanseizoen uitwijken naar het Spaanse Water leveren het Land maar weinig op. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Volgens Caroline Manuel, sectordirecteur infrastructuur en ruimtelijke planning binnen het ministerie van VVRP, zijn er meer negatieve consequenties dan positieve. Havenmeester Marlon la Roche legt uit aan de krant dat de jachten maar een ‘minimaal’ bedrag betalen aan liggeld. Daarnaast zijn er problemen met afval van de boten.

Volgens Manuel is het beleid rond de jachten erg versnipperd en is er geen duidelijk beleidsverhaal. “Eén beheerentiteit kan een oplossing bieden, een entiteit naast de bevoegdheden van de havenmeester, die belast is met controle en administratieve afspraken en die goed oog heeft voor het niet aantasten en vervuilen van het Spaanse Water.”