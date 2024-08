Szabó: ‘Prachtige eilanden, maar ook grote uitdagingen’

Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó heeft tijdens zijn bezoek aan de ABC-eilanden eerder deze maand ‘prachtige eilanden gezien, maar ook grote uitdagingen als het gaat om economische ontwikkelingen’. Dat zegt hij in een videoboodschap die de staatssecretaris deze week heeft uitgebracht. In die boodschap benadrukt hij het belang van goed bestuur, solide financieel beleid en zelfredzaamheid. Zonder die punten, en zonder een heldere politieke visie, ‘zullen de eilanden weinig vooruitgang boeken’, aldus Szabó.

Volgens Szabó heeft hij zijn politieke visie ook overgebracht op de eilanden. Zowel de bestuurders als ondernemers waren volgens hem ‘blij verrast’ met deze visie. Het Antilliaans Dagblad schrijft over de video en meldt dat het filmpje eindigt met: ,,Daarom heb ik er vertrouwen in dat we deze kabinetsperiode belangrijke stappen kunnen zetten om de economische zelfredzaamheid op de eilanden substantieel te verbeteren.”