CMC ‘schrijft geschiedenis’ met speciale operatie

Het Curaçao Medical Center laat vandaag weten dat het geschiedenis heeft geschreven door met succes de eerste hartablatieprocedure uit te voeren. De operatie is uitgevoerd in het zogenaamde hartkatheterisatielaboratorium, beter bekend als cathlab. Het gaat om een procedure die wordt gebruikt om veelvoorkomende hartritmestoornissen te behandelen. CMC is nu het enige ziekenhuis in de regio dat deze geavanceerde procedure aanbiedt. Het ziekenhuis noemt het een grote stap vooruit voor de gezondheidszorg op Curaçao en in het Caribisch gebied.

“Door deze operaties te blijven uitvoeren, maakt CMC het gemakkelijker voor mensen met atriale fibrillatie om de zorg die ze nodig hebben dicht bij huis te krijgen”, benadrukt het medisch centrum in een persbericht. De speciale procedure, die op dinsdag 21 augustus werd uitgevoerd, werd geleid door cardioloog-elektrofysioloog Fernando di Tomasso uit Argentinië en ondersteund door CMC-cardioloog Olivier Witte en CMC-interventiecardioloog Jose Torres. De procedure werd gerealiseerd na drie jaar van planning en voorbereiding.