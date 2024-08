‘Hoelang kan het CMC nog operationeel blijven zonder financiële steun van buitenaf’, dat is een van de vragen die twee Nederlandse parlementariërs hebben gesteld aan de Nederlandse regering. Faith Bruyning en Daniëlle Jansen van de partij Nieuw Sociaal Contract hebben schriftelijke vragen ingediend aan de staatssecretarissen Karremans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties. De kamerleden willen weten welke vormen van incidentele en structurele financiële steun door Nederland worden overwogen om het Curaçao Medical Center te ondersteunen.

Ze stellen de vragen naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad, met de titel “Zorg Curaçao op instorten: ‘Rekening is onvermijdelijk voor Nederland’”. De krant beschrijft de aanhoudende financiële problemen bij het CMC sinds de opening in 2019. De Kamerleden willen verder weten hoeveel leningen vanuit de Nederlandse overheid aan de gezondheidszorg op Curaçao inmiddels uitstaan. En wat de gevolgen zijn voor de lokale bevolking als het Curaçao Medical Center niet meer in staat is om medische zorg te verlenen.