Toename van gebruik kunstmatige intelligentie in Venezuela

Journalisten in Venezuela maken steeds meer gebruik van AI-avatars. Dat schrijft de website bright.nl. Door middel van deze vorm van kunstmatige intelligentie kunnen journalisten nieuws presenteren zonder hun eigen gezicht te tonen. Op die manier blijven ze uit handen van de overheid als ze al te kritisch zijn. De directeur van Connectas, een Colombiaans journalistiek platform dat het initiatief met AI-presentatoren leidt, zegt dat er in Venezuela op deze manier sprake is van een reactie op “de vervolging en groeiende onderdrukking van de pers.”

Het AI-project heeft de naam Operación Retuit (Operatie Retweet). De AI-presentatoren hebben de namen La Chama en El Pana en “vertellen wat er echt gebeurt in Venezuela”, zoals ze het zelf in de uitzendingen vertellen. Zo doen ze verslag van het groeiende aantal mensen dat wordt opgepakt door de regering van president Maduro, bij protesten tegen de verkiezingsuitslag. Daar zijn al ruim 1400 mensen bij gearresteerd. Daar zijn zeker negen journalisten bij.