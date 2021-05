Jacobs niet eens met beslissing Knops

Silveria Jacobs, de premier van Sint Maarten, is het niet eens met de beslissing van Knops om de geldkraan dicht te draaien. Ze zegt dat de spelregels steeds veranderd worden en dat vindt ze onterecht. Dat schrijft Caribisch Netwerk. Sint Maarten heeft, net als Curaçao, een pakket aan voorwaarden ondertekend om noodsteun te kunnen ontvangen van Nederland. Toch krijgt Sint Maarten voor de tweede keer de steun niet. Dat komt volgens Knops door het wanbestuur van de Princess Juliana Airport. Voor premier Jacobs is dat een verrassing. Knops zou beloofd hebben de leningen te verstrekken omdat het overgrote deel van de afspraken wel nagekomen zijn.

Met de nieuwe spanningen die hierdoor zijn ontstaan vreest Jacobs voor verslechtering in de koninkrijksrelaties. Knops brengt deze week een gepland bezoek aan de bovenwindse eilanden. Jacobs verwacht woensdag of donderdag in persoon te kunnen spreken met Knops.