Jaime Saleh weg als minister van Staat

Jaime Saleh is officieel afgetreden als minister van Staat. Saleh kreeg medio september een ultimatum van de regering. Of hij zou opstappen of de regering zou zijn eretitel ontnemen. Door het Ennia-debacle heeft Salehs reputatie een deuk opgelopen. De oud-Ennia-commissaris heeft nooit aan de bel getrokken over het wanbeleid binnen het pensioenfonds. Bovendien streek hij bijna 3 miljoen gulden op voor zijn rol als toezichthouder. De regering en de centrale bank moeten nu zelf miljoenen in het pensioenfonds stoppen om de uitkeringen te kunnen garanderen.