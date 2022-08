Janien Huistra keert terug bij Renaissance Curaçao

Janien Huistra gaat nu ook bij Renaissance Curaçao aan de slag als director of Sales & Marketing. Dat heeft moederbedrijf Wind Creek Hospitality bekendgemaakt. Huistra vervulde deze rol al bij het Renaissance Hotel op Aruba. Nu gaat ze leiding geven aan beide teams. In 2008 hielp Huistra bij de opening van het hotel in Otrobanda. Ze bleef tot 2012 aan. Haar nieuwe functie betekent een terugkeer naar Curaçao. Huistra heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de horeca. Ze begon haar carrière in Nederland en hield zich 10 jaar bezig met het organiseren van beurzen en het ontwikkelen van concepten. In 2003 trad ze toe tot het team van het Renaissance Resort als Director of Events. Marriott International kende haar in 2004 de Event Management Leader of the Year Award toe. In 2006 werd ze gepromoveerd tot Director of Sales & Marketing. Nadat ze in 2012 haar taken overdroeg, is ze verder gegaan als Director of Sales & Marketing op Aruba. Huistra heeft haar bachelor in vrijetijdsmanagement behaald aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ze is betrokken bij vele branche- en overheidsorganisaties, waaronder in de Raad van Toezicht van de Aruba Tourism Authority.