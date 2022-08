Verdwenen piloot al twee maanden vermist

Vandaag is het precies twee maanden geleden dat de ouders van Guillermo Cortes Núñez voor het laatst contact hebben gehad met hun zoon. Door middel van een emotionele video-en audioboodschap hopen ze een teken van leven te krijgen. Moeder Martha Núñez is bang dat deze vermissingszaak vergeten wordt. Daarom vraagt ze de hulp van de Curaçaose media. De Colombiaanse piloot verbleef volgens de politie slechts een week op Curaçao. Op 21 mei kwam hij via een commerciële vlucht aan op Hato. Op 27 mei vertrok hij naar Bonaire. Diezelfde dag vloog hij door naar Barranquilla. Hij is noch op Curaçao noch op Bonaire als vermist opgegeven. Personen die meer informatie hebben over de 23-jarige Guillermo kunnen contact opnemen via Facebook