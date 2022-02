Jason Vic veroordeeld

De bekende Curaçaoënaar Jason Vic is vrijdag veroordeeld voor verduistering. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf van negen maanden op. Deze kreeg de weldoener en aspirant-politicus voor het stelen van 47.000 gulden aan giften. Deze giften waren bestemd voor voedselpakketten aan minderbedeelden. Naast zijn voorwaardelijke celstraf, geldt een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van 150 uur. Als hij zijn werkstraf niet uitzit, moet hij voor 75 dagen de cel in. Ook moet Jason Vic het geld dat hij heeft verduisterd terugbetalen. Bovendien staat hij onder toezicht van de reclassering. Jason Vic vroeg de rechter om rekening te houden met zijn politieke aspiraties. Volgens de wet kunnen personen met een strafblad geen minister worden. Een carrière als parlementariër is daarentegen wel mogelijk.

