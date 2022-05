Jean Julien Rojer in kwartfinale Roland Garros

Jean-Julien Rojer heeft met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo de kwartfinales bereikt van Roland Garros. Het als twaalfde geplaatste koppel rekende in de derde ronde af met de Duitser Tim Pütz en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland. De 40-jarige Rojer en de 31-jarige Arévalo wonnen dit jaar al de toernooien van Dallas en Delray Beach. Vorig jaar strandde Rojer met Wesley Koolhof in de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ook in 2020 was de derde ronde het eindstation voor de Curaçaose tennisser.