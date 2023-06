Jean Julien Rojer op kwartfinale Roland Garros

Dubbeltennisser Jean-Julien Rojer staat straks in de kwartfinale van Roland Garros. Hij was met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador zaterdag veel te sterk voor Michael Venus en Jamie Murray uit Nieuw-Zeeland en Schotland. Vandaag staat het tweetal tegenover de Nederlandse Matwé Middelkoop en de Duitse Andreas Mies. De Curaçaose tennisser en zijn partner pakten vorig jaar de titel op Roland Garros. Het was voor Rojer zijn derde grandslamtitel.