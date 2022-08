Tennisser Jean-Julien Rojer is uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel in Montreal. Samen met zijn partner Marcelo Arévalo verloor de Curaçaose speler in twee sets van het Poolse duo Hubert Hurkacz en Jan Zielinski. Het masterstoernooi in Montreal maakt deel uit van de jaarlijkse ATP Tour. De beste spelers van de tour gaan door naar de ATP Finals. Het toernooi is van 13 tot en met 20 november in Turijn.