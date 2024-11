JetBlue vliegt nu op alle ABC-eilanden

Bonaire heeft de vurig gewenste verbinding met New York binnen. Het Amerikaanse JetBlue vliegt vanaf deze week twee keer per week naar het eiland. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij het Caribische ABC compleet; JetBlue vliegt nu op Aruba, Bonaire en Curaçao. Deze maand is de nieuwe route van start gegaan. JetBlue zal twee keer per week vliegen tussen John F. Kennedy International Airport in New York (JFK) en Flamingo International Airport op Bonaire, namelijk op dinsdag en zaterdag. Het is de enige non-stopoptie van JFK in New York naar Bonaire.