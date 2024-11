Rechter-commissaris verlengt detentie Michelangelo ‘Lo’ Martines

De leider van de partij KEM, Michelangelo ‘Lo’ Martines, is vandaag voor de rechter-commissaris verschenen. Daarbij is de rechtmatigheid van zijn arrestatie van 5 november beoordeeld. Die is volgens de rechter-commissaris rechtmatig verlopen. Dat betekent dat Martines voorlopig vast blijft zitten. Over acht dagen wordt inhoudelijk gekeken naar zijn detentie. De partij KEM hoopt nu dat er duidelijkheid komt over de positie van Martines in het parlement. Als hij zich, al dan niet, voorlopig terugtrekt zal de nummer twee op de lijst, Anthony Godett, het parlement betreden. En kan waarschijnlijk ook binnenkort de KEM-minister worden beëdigd.

Martines, oprichter van KEM en enig Statenlid namens de partij, is twee dagen geleden opgepakt op verdenking van witwassen en drugshandel. Een van de gevolgen van de arrestatie is dat er onduidelijkheid is over wanneer de KEM-kandidaat voor minister kan worden beëdigd, omdat het volgens de grondwet niet correct is om een minister te beëdigen zonder een parlementslid van zijn partij hem kan ondersteunen. Martines zal via zijn advocaat de KEM-directie van zijn beslissing op de hoogte houden.