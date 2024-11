Venezolaanse president Maduro prijst ‘nieuw begin’ met de VS na overwinning van Trump

De Venezolaanse president Nicolas Maduro prees woensdag een nieuw begin in de betrekkingen met de Verenigde Staten na de verkiezing van Donald Trump. Tijdens diens eerste ambtstermijn ontstond er een breuk in de diplomatieke banden tussen beide landen. Maar volgens Maduro is dit een nieuw begin waarvan hij vertrouwt dat goed zal verlopen voor beide landen. Dat zei Maduro tijdens een televisie-uitzending. Hij zei bereid te zijn om goede betrekkingen op te bouwen. Caracas verbrak in 2019 de banden met Washington, nadat de Verenigde Staten oppositieleider Juan Guaidó hadden erkend als waarnemend president van Venezuela.

Tijdens zijn eerste ambtstermijn leidde Trump internationale pogingen om Maduro uit de macht te zetten door ingrijpende sancties op te leggen aan de belangrijke oliesector van Venezuela. Deze maatregelen werden later versoepeld door president Joe Biden. De regering-Biden weigerde echter de claim van Maduro te erkennen dat hij in juli 2024 een derde termijn had gewonnen, volgens Amerika heeft er fraude plaatsgevonden tijdens de verkiezingen.