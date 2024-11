PEP-regeling is van kracht op Curaçao

De zogenaamde PEP-regeling is sinds kort van kracht op het eiland. Dat staat voor Politically Exposed Persons. Het gaat om een set regels die financiële instellingen en andere bedrijven verplicht om extra zorgvuldigheid toe te passen bij het aangaan van relaties met personen die een politieke functie bekleden of recent hebben bekleed. Hiermee voldoet Curaçao aan de richtlijnen van de Financial Action Task Force. De regeling is ’ter voorkoming van witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie’. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend.

De uitleg van de nieuwe regeling is als volgt: ‘Personen die lokaal of in het buitenland prominente publieke functies bekleden kunnen vangen hun invloedrijke positie en de beïnvloeding die dat kan hebben, hier meer vatbaar voor zijn.’ Op dat te voorkomen zijn de PEP-regels ingevoerd.