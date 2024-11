Ministers van nieuwe regering St. Maarten worden op 26 november beëdigd

Het formatieproces voor een nieuwe regering op St. Maarten bevindt zich in de laatste fase. Formateur en tevens demissionair premier Luc Mercelina kondigde deze week tijdens een persconferentie aan dat de ministers van zijn kabinet op 26 november zullen worden beëdigd. Op maandag 4 november ontving Mercelina het eindrapport van de Veiligheidsdienst St. Maarten met betrekking tot de screening van de ministerskandidaten. Hij heeft met de gouverneur van St. Maarten, Ajamu Baly, afgesproken dat hij zijn eindverslag uiterlijk op 15 november bij de gouverneur zal indienen.

Mercelina gaf aan dat hijzelf al enige tijd klaar was, maar wachtte op de afronding van de onderzoeken door de procureur-generaal en de VDSM. Nu is het tijd om het formatierapport af te ronden. Met de beëdiging van de ministerskandidaten zal er ook verandering komen in het parlement van St. Maarten. Vier huidige parlementsleden zullen minister worden: Mercelina zelf en Richinel Brug voor de URSM, Grisha Heyliger-Marten voor de DP en Melissa Gumbs voor PFP. Brug wordt minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid; Heyliger-Marten wordt minister van Toerisme, Economische Zaken en Transport en Gumbs wordt minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Mercelina keert zelf terug als premier.