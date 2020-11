De Curacaose profvoetballer Jetro Willems heeft zich vorig jaar vijf dagen vrijwillig laten opsluiten in de SDKK gevangenis. De speler van Eintracht Frankfurt wilde zich verdiepen in de gevangenen en deed een grote donatie. Het geheel is vastgelegd in de documentaire ‘Di velt pa SDKK’ die je hier kunt bekijken.