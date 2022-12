Juni nieuwe Curaçaose Pride maand

Pride Curaçao zal volgend jaar eerder plaatsvinden, namelijk van 7 juni tot 12 juni. Traditioneel werd de Pride altijd georganiseerd in de laatste week van september, maar de organisatie heeft besloten om het evenement dit jaar gelijk te laten lopen met International Pride Month. Volgens organisator Frank Holtslag draagt de datumwijziging bij aan de bekendheid van het lhbti-evenement. Ook verwacht hij dat het draagvlak zo groter wordt. Het programma zal begin 2023 bekendgemaakt worden. Voor de Pride Walk en de officiële opening is wel al een datum geprikt. Deze vinden op donderdag 7 juni plaats. De botenparade is op zondag 11 juni.