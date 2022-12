SLM breidt vloot uit

Surinam Airways kan na ruim twee jaar weer over een eigen vliegtuig beschikken. Het gaat om een Boeing 737-800, die wordt ingezet op regionale routes. Het toestel is voorzien van een nieuw kleurenschema dat de Surinaamse identiteit onderstreept. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij wordt al jaren geteisterd door financiële problemen en mismanagement. Als gevolg daarvan haalden leasemaatschappijen hun vliegtuigen eerder al terug. SLM is er toch in geslaagd weer een toestel te leasen, ditmaal van AerCap. De 737 wordt onder andere ingezet op de route naar Miami, waarvan American Airlines zich volgend jaar terugtrekt. Vluchten naar Curaçao worden nog steeds met een MD-83 uitgevoerd.