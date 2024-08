Juninho Bacuna heeft zijn gewenste nieuwe avontuur te pakken

De Curaçaose voetballer Juninho Bacuna vervolgt zijn loopbaan in Saoedi-Arabië. Dat is vandaag bekend gemaakt. De speler van het nationale team van Curaçao verruilt Birmingham City voor Al-Wehda. Daar wordt hij ploeggenoot van Vito van Crooij, voormalig spits van Sparta. De 27-jarige Bacuna speelde tweeënhalf jaar voor Birmingham. Bacuna is inmiddels in Jeddah in Saoedi-Arabië en zal zijn transfer deze week gaan afronden.

Bacuna werd opgeleid bij FC Groningen en speelde 94 wedstrijden in het eerste elftal, voordat hij zes jaar geleden werd verkocht aan Huddersfield Town. De middenvelder kwam vervolgens nog uit voor Rangers FC en Birmingham City. Voor laatstgenoemde club kwam Bacuna tot 111 officiële wedstrijden. Na uitgekomen te zijn voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen, maakte Bacuna zijn debuut voor Curaçao op 7 september 2019, in de met 1-0 gewonnen Nations League wedstrijd tegen Haïti. Hij is inmiddels een vaste kracht voor bondscoach Dick Advocaat.