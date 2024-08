KEM benoemt Jason Fullinck tot kabinetschef ministerie SOAW

De partij KEM benoemt Jason Fullinck tot kabinetschef van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Dat heeft de partij vanochtend bekend gemaakt. Fullinck was eerder voorzitter van KEM. Momenteel is hij voorzitter van het Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij. Minister Javier Silvania heeft op Facebook de aankondiging al verwelkomd. Sinds het vertrek van de PNP uit de coalitie is Silvania voorlopig minister van SOAW. KEM zal op korte termijn een eigen minister aandragen.

Wie minister wordt namens KEM is nog niet bekend, eerst moet er een screening gedaan worden. Adviseur van de KEM-fractie, Anthony Godett, maakte gisteren al bekend ‘dat alle ouderen en mensen met een krappe beurs opgelucht adem kunnen halen nu KEM de minister van SOAW levert’. Volgens hem heeft de PNP al die mensen jarenlang genegeerd, maar gaat zijn partij echt aandacht aan die mensen besteden.