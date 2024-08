Oud-premier Silveria Jacobs stapt op als leider National Alliance

Silveria Jacobs legt haar functie als partijleider van de partij National Alliance in Sint Maarten neer. Dit besluit volgt na de tegenvallende resultaten van de parlementsverkiezingen op 19 augustus, waarin Jacobs niet voldoende stemmen kreeg om weer in het parlement te komen. Ze heeft haar ontslag gisteren ingediend bij het partijbestuur. Jacobs was tussen 2019 en 2024 minister-president van het eiland. Haar partij werd de grootste in drie achtereenvolgende verkiezingen.

Hoewel de National Alliance op 19 augustus ook weer de grootste partij op Sint Maarten blijft, vindt Jacobs het gebrek aan steun van de kiezers reden genoeg is om af te treden als partijleider. Haar ontslag gaat officieel in op 19 september, wanneer er een nieuw parlement komt en haar termijn als Statenlid na tien jaar eindigt. Egbert Doran, de huidige plaatsvervangend leider van de National Alliance, neemt de leiding van de partij over. Doran zal ook dienen als fractieleider van de NA in het nieuwe parlement.