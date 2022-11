Justitie centraliseert veiligheidszorg

Het ministerie van Justitie gaat bepaalde stichtingen weer direct binnen het ministerie plaatsen. Daarvoor wordt de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UO JZ) opgericht. Deze organisatie gaat veiligheidszorg bieden aan de bevolking. Dat betekent dat zij zich richt op het voorkomen van criminaliteit, verloedering en overlast. Reden voor de centralisatie is de precaire financiële situatie van de stichtingen. Door de vele bezuinigingen is de kans groot dat ze hun taken niet meer kunnen uitvoeren. Om de continuïteit van de veiligheidszorg te garanderen haalt Justitie de op afstand geplaatste overheidstaken terug. De fusie moet ook leiden tot een betere samenwerking. Naar verwachting zal de nieuwe uitvoeringsorganisatie met ingang van januari 2023 een feit zijn.