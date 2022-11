Noord-Amerikaanse toeristen meer dan verdubbeld

Het aantal Noord-Amerikaanse toeristen dat in oktober op Curaçao verbleef is meer dan verdubbeld. Dat meldt toeristenbureau CTB. Het kantoor vergeleek de cijfers tussen oktober 2019 en oktober 2022. Het aantal vakantiegangers uit de VS en Canada steeg van zo’n 4000 naar bijna 11.000. Het merendeel komt uit de VS. Het in juni geopende Sandals Royal Resort heeft een grote aantrekkingskracht op Amerikanen. Ook de vluchten uit Canada van zowel Air Canada als Westjet hebben een positieve impact op de toeristencijfers. Foto: calgaryplanes