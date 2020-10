Kabinet verlengt steunpakket voor Caribisch Nederland

Het Nederlandse kabinet heeft gisteren besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021. Dat gebeurt vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Die heeft een enorme impact op de economieën op de BES-eilanden. Nederland verlengt daarom de subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies met negen maanden. Daarnaast worden de openbare lichamen financieel gecompenseerd. Dat gebeurt vanwege de derving van belastinginkomsten en extra gemaakte kosten vanwege het coronavirus.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops laat namens het kabinet weten: “De medische en economische situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft zorgelijk. Zicht op verbetering voor de drie eilanden is er op dit moment nog niet. Met deze verlenging van verschillende maatregelen beschermen we voor een ruime periode de inkomens van inwoners en bedrijven. Hiermee hopen we de meeste banen te behouden. Het blijven lastige tijden, waar veel van de samenleving zal worden gevraagd. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat ook in deze crisis de veerkracht van de eilanden ervoor zal zorgen dat we hier samen, overheid en samenleving aan beide kanten van de oceaan, uit zullen komen.