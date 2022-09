De wc’s in het CMC konden gisternacht niet worden doorgetrokken. De watertoevoer werd onderbroken door een kapotte leiding. Dat meldt Vigilante. De patiënten in het ziekenhuis merkten weinig van het waterprobleem. Sommige diensten begonnen later. Zoals de keuken. Aqualectra en het team dat verantwoordelijk is voor het CMC vastgoed hebben het probleem snel kunnen oplossen.

