Krantenartikel zorgt voor zwaardere straf voor drugssmokkelaar

Een vijftiger uit Curaçao is in Brussel veroordeeld tot 40 maanden cel. De man was in het treinstation Brussel Zuid opgepakt met 89 bolletjes cocaïne in zijn lichaam. Dat was het niet de eerste keer dat hij drugs smokkelde. Uit een krantenartikel dat op zijn smartphone stond, bleek dat hij in 2019 al voor drugssmokkel veroordeeld werd. Daarom kreeg de recidivist een zwaardere straf opgelegd.

