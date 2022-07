Kia’s oververtegenwoordigd in diefstalstatistieken

Kia’s blijven onverminderd in trek bij autodieven. Vorige week zijn er drie auto’s op Curaçao gestolen. In alle drie de gevallen ging het om het automerk Kia. Dat blijkt uit de wekelijkse criminaliteitscijfers van de politie. De dieven hebben twee Kia Picanto’s gestolen. Ook is er een Kia Rio ontvreemd. Een auto verdween uit de Kaya Calderana. De andere wagens stonden geparkeerd aan de Seru Loraweg en op de parkeerplaats van een supermarkt.