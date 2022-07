Hof solidair tijdens coronaperiode

Ook in 2021 heeft het gemeenschappelijk hof van Justitie vrijwillig geld teruggegeven aan de landen. Deze zogeheten solidariteitsbijdrage bedroeg vorig jaar 1,4 miljoen gulden. Het jaar daarvoor schonk het hof 2 miljoen. Op deze manier droeg het gerecht bij aan het verlagen van de overheidsuitgaven in de pandemie. Dat staat in het jaarverslag over 2021 te lezen. Daarin maakt het hof ook melding van zijn eigen beperkte begroting. De liquiditeitspositie is een punt van zorg. De landen betalen niet altijd volledig of op tijd hun bijdragen aan het hof. Ook heeft de Curaçaose overheid nog een openstaande schuld. Desondanks sluit de jaarrekening 2021 af met een positief resultaat van 580 duizend gulden. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve van het Hof.