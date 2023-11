Kim Rossen in El Salvador voor Miss Universe

De mooiste vrouwen van de wereld bevinden zich deze week in El Salvador voor de Miss Universe verkiezing. Ook de Curaçaose miss Kim Rossen doet een gooi naar de kroon. Zaterdag is de finale van de schoonheidsverkiezing. Dan weten we of de 26-jarige Kim een plekje in de top 20 weet te veroveren. De Curaçaose is in ieder geval niet te missen. Met haar lengte van 1 meter 88 steekt ze met kop en schouder boven iedereen uit.