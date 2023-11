21 december payday achterstallige indexering

De overheid zal de achterstallige indexering over de jaren 2019 en 2020 per 21 december uitbetalen. Dat meldt minister van BPD Kid Martina. De betaling van de indexering vindt plaats nadat de ambtenaren het salaris voor december op de 18e uitbetaald zullen krijgen. Met de uitbetaling van de indexering is een bedrag van 46 miljoen gemoeid. Uiterlijk eind volgend jaar krijgen ambtenaren ook de loontrede en lumpsum uitbetaald.

